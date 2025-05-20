Об этом рассказывает 24 Канал. Есть ряд категорий граждан, которых не могут мобилизовать – как по состоянию здоровья, так и по социальным обстоятельствам.

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Мобилизация в июне: кто подлежит призыву

В июне в Силы обороны могут призвать мужчин в возрасте 25 – 60 лет, за исключением тех, кто имеет официальное право на отсрочку или бронирование. С особым вниманием рассматривают кандидатов с боевым опытом, а также специалистов дефицитных военных специальностей – штурмовиков, саперов, операторов БпЛА, артиллеристов.

Несмотря на возраст, мужчины старше 50 лет также могут быть мобилизованы – в ВСУ уже служит много таких военных, в том числе и в горячих точках.

Кто имеет право на отсрочку в 2025 году

Юрист Дмитрий Франчук напомнил, что по закону, в июне 2025 года не подлежат мобилизации:

лица с инвалидностью 1, 2 или 3 группы;

те, кто признаны непригодными по заключению ВВК;

мужчины старше 60 лет;

постоянные смотрители за нетрудоспособными родственниками;

многодетные родители (трое и более детей);

мужчины, у которых жена или родители имеют инвалидность 1 или 2 группы;

студенты дневной или дуальной форм обучения, а также аспиранты;

осужденные за тяжкие преступления;

те, у кого во время войны погиб или пропал без вести близкий родственник;

лица, которые находились в плену.

Как оформить отсрочку от мобилизации

Чтобы получить официальную отсрочку, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) с заявлением и пакетом подтверждающих документов. К заявлению нужно приложить:

документы, подтверждающие основание (свидетельства о рождении детей, справки об инвалидности, состав семьи и т.д.);

действующее заключение ВВК (при наличии);

оригиналы или нотариально заверенные копии документов.

Важно: мужчины 25 – 60 лет, которые имели статус ограниченно годных, должны до 5 июня пройти повторную ВВК. В случае уклонения – возможен принудительный привод в ТЦК и штраф.

Напомним, что военное положение в Украине продлено до 15 августа 2025 года, и мобилизация продлится как минимум до этой даты.