"Проблема масштабна": із вишів України відрахували майже 30 тисяч осіб

В Україні тривають перевірки у вишах. Мета – знайти студентів, старших за 25 років, які використовують освіту для ухилення від мобілізації.

Торік внаслідок таких перевірок відрахували майже 30 тисяч осіб. Про це заявив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак, передає Телеграф.

Дивіться також Лісовий зробив заяву про масовий вступ до вишів задля відстрочки

Чому відраховують студентів?

Гурак повідомив, що виявили порушення під час зарахування вищезгаданої категорії студентів, організації навчання, відвідування занять тощо. Однак проблема досі масштабна.

Очільник ДСЯО також зауважив, що до повномасштабної війни в системі освіти загалом на всіх рівнях навчалося близько 30 тисяч чоловіків, старших за 25 років. Мовиться про студентів коледжів, вишів аспірантів та докторантів. Станом на 1 травня цього року у системі є 230 тисяч таких здобувачів освіти.

Гурак при цьому зазначає: не можна сказати, що всі ці чоловіки стали студентами задля ухилення від мобілізації.

Наша функція лише одна. Подивитися, як вони були зараховані, як навчаються, чи відвідують вони заняття і чи дійсно присутні в закладах освіти. Те, що ми бачимо, показує, що є масштабні виклики щодо навчання таких осіб,

– резюмував він.

Зауважимо, що очільник МОН Оксен Лісовий розповів, чи використовують військовозобов'язані чоловіки навчання для отримання відстрочки від мобілізації. Раніше, за його словами, це явище мало критичні масштаби. Зараз так не є.

Дивіться також Очільник МОН розсекретив, скільки в Україні є конкурентоспроможних вишів

Що було раніше?