"Списав заяву – почався контрнаступ": українці "вибухнули" мемами про відставку Шкарлета

Днями стало відомо, що очільника Міносвіти Сергія Шкарлета відправлять у відставку. Він вже встиг написати заяву на звільнення.

Новим керівником МОН має стати науковець та військовий Оксен Лісовий. Все ж українці не могли оминути увагою ймовірну відставку Шкарлета, якого свого часу викрили на плагіаті.

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Українці "вибухнули" мемами про відставку Шкарлета

Хоча сам Сергій Шкарлет ще не прокоментував інформацію про свою відставку, однак українці вже "вибухнули" мемами це ймовірне звільнення.

Шкарлету нагадали і про плагіат в його наукових роботах. Згадали і про "квадратні дужки" – цими словами міністр відповів на звинувачення в плагіаті в одному з інтерв'ю.

У цьому ж інтерв'ю він наголошував: "Якщо мені скажуть: "Шкарлет, ти вже напрацювався, йди", я спокійно піду".

Що цікаво, міністру досі "дякують" за роботу.

Зауважимо, у 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив Шкарлету нагрудний знак і посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України". У 2010 році Шкарлет балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів".

У дописі про відставку Шкарлета депутатка Інна Совсун написала:

"Я хочу подивитися в очі кожному депутату і кожній депутатці, які проголосували за його призначення. Ви пишаєтеся досягненнями міністра освіти на посаді за 3 роки? Хто компенсує втрачені роки для українських учнів та студентів?".

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