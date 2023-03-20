Новим керівником МОН має стати науковець та військовий Оксен Лісовий. Все ж українці не могли оминути увагою ймовірну відставку Шкарлета, якого свого часу викрили на плагіаті.
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Українці "вибухнули" мемами про відставку Шкарлета
Хоча сам Сергій Шкарлет ще не прокоментував інформацію про свою відставку, однак українці вже "вибухнули" мемами це ймовірне звільнення.
Шкарлету нагадали і про плагіат в його наукових роботах. Згадали і про "квадратні дужки" – цими словами міністр відповів на звинувачення в плагіаті в одному з інтерв'ю.
У цьому ж інтерв'ю він наголошував: "Якщо мені скажуть: "Шкарлет, ти вже напрацювався, йди", я спокійно піду".
Що цікаво, міністру досі "дякують" за роботу.
Зауважимо, у 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив Шкарлету нагрудний знак і посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України". У 2010 році Шкарлет балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів".
У дописі про відставку Шкарлета депутатка Інна Совсун написала:
"Я хочу подивитися в очі кожному депутату і кожній депутатці, які проголосували за його призначення. Ви пишаєтеся досягненнями міністра освіти на посаді за 3 роки? Хто компенсує втрачені роки для українських учнів та студентів?".
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Що відомо про відставку Шкарлета
- Сергій Шкарлет обіймає посаду міністра освіти та науки з грудня 2020 року.
- Напередодні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році студенти протестували, вимагаючи відставки Шкарлета.
- 17 березня 2023 з'явилися повідомлення про його звільнення. ЗМІ писали, що відставка з посади не ініціатива міністра Шкарлета – його попросили це, адже рішення давно назріло.
- Шкарлет вже написав заяву на звільнення. Що цікаво, зробив у ній помилку: написав неправильно своє прізвище – "Шарлет" замість "Шкарлет".
- На засідання фракції "Слуга народу" на посаду міністра запропонували Оксена Лісового.
- Це директор Малої академії наук, який з початку повномасштабного вторгнення поєднує свою роботу зі службою у складі 95 бригади Десантно-штурмових військ, куди пішов добровольцем.
- Громадськість дуже позитивно відгукується про майбутнього очільника МОН.
- Верховна Рада голосуватиме за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти на найближчому пленарному засіданні. Після цього за поданням профільного комітету Ради депутати голосуватимуть за призначення нового міністра.
- Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендує парламенту підтримати відставку очільника Міносвіти Сергія Шкарлета.