Хто зі студентів має право на відстрочку зараз
- Студенти, які навчаються на денній або дуальній формі, мають право на відстрочку.
- Але якщо послідовно здобувають освіту.
В Україні триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних. Частина чоловіків має право на відстрочку від служби.
Зокрема, це стосується тих, хто здобуває освіту – але не всіх. Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу, хто має право на отримання відстрочки завдяки освіті.
Хто зі студентів має право на відстрочку?
Освітянин зауважив: право на відстрочку мають студенти, які навчаються на денній або дуальній формі. Також ті, хто здобуває освіту послідовно – наприклад, навчається у магістратурі і відповідно такого освітнього ступеня ще не здобували. Такі особи звертаються до закладів вищої освіти.
Ми в Єдиній державній електронній базі з питань освіти формуємо повідомлення. Раніше формували довідки, а тепер студенти отримують повідомлення про те, що вони не порушують послідовності здобуття освіти,
– уточнив він.
Хто може втратити право на відстрочку?
- Недавно Комітет Ради з питань нацбезпеки Верховної Ради підтримав законопроєкт, який змінює правила відстрочки від мобілізації для освітян та студентів.
- Учні профтехів і коледжів матимуть відстрочку, якщо розпочали навчання до 25 років та здобувають освіту за денною або дуальною формою вперше на новому рівні.
- Для студентів університетів вимоги схожі. Однак відстрочка діятиме лише протягом офіційно визначеного терміну навчання.
- Якщо бакалаврат триває чотири роки, то протягом відповідного строку діятиме і відстрочка.
- Якщо студент бере академвідпустку, знову складає курси або затягує навчання, він втрачає право на відстрочку – навіть якщо де-юре є студентом.