Чи матиме відстрочку особа з дипломом спеціаліста, яка навчається у магістратурі

У квітні глава нашої держави Володимир Зеленський підписав закон №10449 про мобілізацію. Документ змінює правила надання відстрочки студентам.

Юрист Андрій Топчій пояснив, чи має право на відстрочку чоловік, який навчається у магістратурі та має диплом спеціаліста, але зовсім з іншої спеціальності.

Читайте Як студент має підтвердити рівень освіти, який здобуває, для отримання відстрочки

Чи матиме відстрочку студент-магістр з дипломом спеціаліста

Юрист зазначив, що відповідно до частини 3 статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (в новій редакції), призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту". А також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Відповідно до частини 2 статті 10 ЗУ "Про освіту", рівнями освіти є:

дошкільна освіта;

початкова освіта;

базова середня освіта;

профільна середня освіта;

перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

фахова передвища освіта;

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

Відповідно до Перехідних положень ЗУ "Про вищу освіту", вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

Отже, особа у такому разі вже здобула магістерський рівень освіти. Тому повторний вступ до магістратури не надає такій особі права на відстрочку.