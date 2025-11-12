Як оформити відстрочку студенту та кому можуть відмовити у цьому

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Втім, обов'язковою умовою є правильно оформлені документи.

Що потрібно зробити студенту, щоб оформити відстрочку, розповідає 24 Канал, посилаючись на рекомендації Міноборони.

Як оформити відстрочку?

Право на відстрочку мають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, інтерни і докторанти. Воно регламентується Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560.

Важливо! Студенти, які здобувають другу або третю вищу освіту, а також ті, хто навчаються на заочній формі, не мають права на відстрочку та можуть бути призвані на військову службу. ​

Крім того, з 2025 року право на відстрочку від мобілізації мають лише аспіранти, які навчаються на денній формі.

До Порядку 31 грудня 2024 року постановою Кабміну №1558 внесено важливі зміни. Зокрема, вона чітко визначила правила надання відстрочки для здобувачів освіти та педагогічних працівників.

Постанова визначила термін на який надається відстрочка – студенти, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень).

А новація полягає в тому, що тепер здобувачам освіти не потрібно кожних три місяці підтверджувати статус у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), як було раніше.

Зверніть увагу! Інформація про студентів міститься в Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО). Допоки в реєстрі зазначається, що громадянин здобуває освіту, він гарантовано має право на відстрочку.

Щоб оформити відстрочку студенти можуть скористатися двома варіантами.

Через застосунок Резерв+. Завдяки постійному обміну даними між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони, продовження відстрочки відбувається онлайн. Це значить, що здобувачу освіти не потрібно кожні шість місяців звертатися до ТЦК та СП. Після верифікації та подачі електронної заявки на послугу "відстрочка студенту, аспіранту", відстрочка через застосунок надається – автоматично. Безпосереднє звернення до ТЦК та СП. Для цього студенти-чоловіки мають раз на пів року у своєму навчальному закладі отримати витяг з ЄДЕБО та звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для продовження відстрочки.

Якщо ви самостійно подаєте документи до ТЦК та СП, то ваш пакет документів має містити:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення);

довідку з навчального закладу про навчання за денною або дуальною формою із зазначенням дати завершення навчання.

заява.

Після подачі документів – очікуйте рішення. Відстрочка надається за умови відповідності послідовності здобуття освіти та вірно складеній заяві.

Зазвичай, розгляд заяви про відстрочку від мобілізації триває до 7 календарних днів з моменту її надходження. У деяких випадках, якщо потрібні додаткові запити до інших органів державної влади, цей термін може бути подовжений до 15 днів.

Якщо ви не отримали відповідь протягом встановленого терміну, рекомендується повторно звернутися до ТЦК особисто. Або ж до вищих органів – обласного ТЦК, Міністерства оборони чи до адвоката.

У яких випадках можуть відмовити у відстрочці?

У деяких випадках студенту можуть відмовити у відстрочці, зокрема: