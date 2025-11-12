Как оформить отсрочку студенту и кому могут отказать в этом

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Впрочем, обязательным условием является правильно оформленные документы.

Что нужно сделать студенту, чтобы оформить отсрочку, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на рекомендации Минобороны.

Как оформить отсрочку?

Право на отсрочку имеют соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, интерны и докторанты. Оно регламентируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560.

Важно! Студенты, которые получают второе или третье высшее образование, а также те, кто учатся на заочной форме, не имеют права на отсрочку и могут быть призваны на военную службу.

Кроме того, с 2025 года право на отсрочку от мобилизации имеют только аспиранты, которые учатся на дневной форме.

К Порядку 31 декабря 2024 года постановлением Кабмина №1558 внесены важные изменения. В частности, оно четко определило правила предоставления отсрочки для соискателей образования и педагогических работников.

Постановление определило срок на который предоставляется отсрочка – студенты, интерны и докторанты получат отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь-февраль и март-август).

А новация заключается в том, что теперь соискателям образования не нужно каждые три месяца подтверждать статус в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), как было раньше.

Обратите внимание! Информация о студентах содержится в Единой государственной электронной базе образования (ЕГЭБО). Пока в реестре отмечается, что гражданин получает образование, он гарантированно имеет право на отсрочку.

Чтобы оформить отсрочку студенты могут воспользоваться двумя вариантами.

Через приложение Резерв+. Благодаря постоянному обмену данными между ЕГЭБО и реестрами Минобороны, продление отсрочки происходит онлайн. Это значит, что соискателю образования не нужно каждые шесть месяцев обращаться в ТЦК и СП. После верификации и подачи электронной заявки на услугу "отсрочка студенту, аспиранту", отсрочка через приложение предоставляется – автоматически. Непосредственное обращение в ТЦК и СП. Для этого студенты-мужчины должны раз в полгода в своем учебном заведении получить выписку из ЕГЭБО и обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для продолжения отсрочки.

Если вы самостоятельно подаете документы в ТЦК и СП, то ваш пакет документов должен содержать:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение);

справку из учебного заведения об обучении по дневной или дуальной форме с указанием даты завершения обучения.

заявление.

После подачи документов – ожидайте решения. Отсрочка предоставляется при условии соответствия последовательности получения образования и верно составленном заявлении.

Обычно, рассмотрение заявления об отсрочке от мобилизации длится до 7 календарных дней с момента его поступления. В некоторых случаях, если нужны дополнительные запросы в другие органы государственной власти, этот срок может быть продлен до 15 дней.

Если вы не получили ответ в течение установленного срока, рекомендуется повторно обратиться в ТЦК лично. Или же в вышестоящие органы – областного ТЦК, Министерства обороны или к адвокату.

В каких случаях могут отказать в отсрочке?

В некоторых случаях студенту могут отказать в отсрочке, частности: