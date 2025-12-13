Українська мова багата на синоніми. Втім, на перший погляд, однакові слова, мають різні значення, які важливо враховувати в офіційних документах.

"Відстрочка" – що означає слово?

У сучасній українській мові ці два слова – відстрочка та відтермінування, часто плутають чи вважають синонімами, хоча вони мають різні відтінки значення. Хоч ці два слова мають схоже значення, між ними існують певні відмінності, які важливо враховувати, щоб уникнути мовних помилок.

Сьогодні слово "відстрочка" відоме усім чоловікам та саме воно фігурує в військово-облікових документах.

"Відстрочка" – походить від дієслова "відстрочити" – тобто перенести виконання певної дії чи зобов'язання на пізніший час. Найчастіше цей термін вживається у військовій, банківській, юридичній чи адміністративній сфері.

Стаття 373. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання.

Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу.

Стаття 33. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення.

Відстрочка має відтінок тимчасового звільнення від обов’язку, але не його скасування.

Що означає слово "відтермінування"?

Відтермінування – походить від дієслова "відтермінувати", а те, своєю чергою, від слова "термін". Означає слово – офіційно перенести термін виконання чи настання події. Використовується здебільшого у діловій, економічній та освітній сферах.

Відтермінування акцентує на зміні календарного терміну – це більш нейтральне й формальне слово.

"Відтермінування іспиту через хворобу студента".

"Компанія оголосила відтермінування запуску продукту".

Ключова різниця:

Відстрочка → тимчасове звільнення від обов’язку (з відтінком "передиху").

Відтермінування → офіційне перенесення дати чи терміну (з акцентом на календар).

Обидва слова означають "перенесення", але: відстрочка – про обов’язок, який відкладається, а відтермінування – про дату чи термін, який змінюється.