Ідеї вражають: українські учні використовують ШІ для розв'язання глобальних проблем

Українські школярі продовжують вражати своїми здібностями та інтелектом. Вони презентували ідеї, як використовувати ШІ для розв'язання глобальних проблем: від адаптації військових з ПТСР – до боротьби з кібербулінгом.

Віцепрем'єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що цього року Україна вперше бере участь у міжнародному хакатоні Teens in AI. Він відбувається у понад 40 країнах світу.

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Як українські школярі вражають ідеями

Федоров розповів про національний етап конкурсу, який відбувся днями. За його словами, 10 команд представити власні ідеї про те, як ШІ може зробити навчання більш інклюзивним, а також посилити сферу охорони здоров'я.

Серед презентованих проєктів – застосунки для військових і ветеранів з ПТСР, AI-перекладачі жестовою мовою для підлітків з порушенням слуху, технологія для боротьби з кібербулінгом, а також навчальні застосунки. Деякі команди навіть презентували прототипи своїх AI-продуктів,

– уточнив віцепрем'єр.

Участь у конкурсі брали команди з усієї України – від Рівненщини до Донеччини, зауважив посадовець.

Перемогла на хакатоні команда з Києва, яка розробила ConnectAbility – застосунок на базі ШІ для вивчення жестової мови. Він може розпізнавати й озвучувати жести людини з порушенням слуху, стаючи її онлайн-перекладачем,

– повідомив Федоров.

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І додав, що далі проєкт ConnectAbility візьме участь у відборі на міжнародний етап хакатону. До міжнародного фіналу конкурсу пройде лише 5 команд, які оберуть з понад 40 країн-учасниць.

Створюємо інновації попри все. Уявіть, наскільки класне технологічне майбутнє чекає Україну з такою молоддю,

– резюмував віцепрем'єр.