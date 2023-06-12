Танці на руїнах, у час тривоги, зі сльозами на очах: як учні в Україні прощалися зі школою 2023

У 2022 році чимало українських випускників через повномасштабну війну танцювало вальс біля руїн знищеної росіянами школи. Цього року, на жаль, ситуація повторилася.

Чимало одинадцятикласників і дев'ятикласників прощалися зі своєю школою біля її руїн, адже навчальний заклад розбомбили росіяни. Як відбувалися випускні та останні дзвоники у 2023 році, розповідає 24 Канал.

Дивіться також "Дуже боляче": у Чернігові випускники станцювали вальс на подвір'ї розбомбленої Росією школи

Як відбуваються випускні в Україні у 2023 році

Прощання зі школою цього року у багатьох українських учнів вийшло зовсім не дитячим.

У 2023 році Міносвіти рекомендувало організовувати урочистості відповідно до вимог воєнного стану та безпекової ситуації у регіоні. Директори самі могли вирішувати, чи організовувати свято офлайн у своїй школі.

У МОН при цьому наголошували, що великі святкування у воєнний час є недоречними. На тих територіях, де навчання тривало онлайн, випускних здебільшого не було і не буде у цьому році.

Як українські учні прощалися зі школою у 2023 році

Чернігів

У Чернігові випускники станцювали вальс на подвір'ї своєї школи, яку зруйнували росіяни. У березні 2022 року окупанти скинули на неї бомби. Учні продовжили здобувати освіту в іншій школі. Однак випускний вальс прийшли станцювати до рідної. Учні та вчителі зі сльозами на очах кажуть: дуже боляче дивитися на розбомблену рідну школу і танцювати на її руїнах.



У Чернігові випускники станцювали вальс на подвір'ї розбомбленої Росією школи / Суспільне Чернігів

Херсонщина

Дев'ятикласники з Любимівки на Херсонщині також провели останній дзвоник на руїнах своєї школи. Учні та вчителі кажуть: їхня школа завжди брала участі в конкурсах та змаганнях. Але життя змінила війна. За понад сім місяців окупації російські військові зруйнували цю школу вщент. Учні та вчителі досі не можуть повірити у те, що сталося.



Дев'ятикласники з Херсонщини біля зруйнованої школи на останній дзвоник / фото Анни Уродлівченко

Миколаїв

Випускники 9-го та 4-го класу у Миколаєві співали пісні та танцювали вальс на подвір'ї своєї гімназії, яку зруйнували російська війська. 28 липня 2022 року о 5 ранку три російські ракети влучили у заклад. Школярі рік навчалися дистанційно. Однак випускний вальс прийшли станцювати до рідного закладу.



Випускники Миколаївської гімназії №49 танцюють вальс на подвір'ї зруйновної школи / фото Ніни Булах

Черкаси

У вишиванках та з прапорами і синьо-жовтими стрічками у Черкасах учні святкували випускний. І при цьому дякували ЗСУ. Під гучні вигуки "Слава Україні" випускники пройшлись вулицею. Вони відмовилися від традиційної урочистої ходи, аби подякувати Збройним Силам України.



Випускники у Черкасах / фото Сніжана Калюжна

Харків

Користувачка tanya_555t оприлюднила у своєму тіктоці відео, на якому випускники танцюють вальс біля зруйнованої школи.

Інші випускники у Харкові танцювали вальс, незважаючи на повітряну тривогу.

А так випускники 150-ї школи станцювали вальс на головній площі Харкова.

Як ще цікаво та оригінально святкували випускний українські учні, дивіться на цих відео користувачів тіктоку:

Учні танцюють у патріотичних футболках:

Учні прощаються зі школою, проходячи під вишиваними рушниками: