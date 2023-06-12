Многие одиннадцатиклассники и девятиклассники прощались со своей школой возле ее руин, ведь учебное заведение разбомбили россияне. Как происходили выпускные и последние звонки в 2023 году, рассказывает 24 Канал.

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Как проходят выпускные в Украине в 2023 году

Прощание со школой в этом году у многих украинских учеников получилось совсем не детским.

В 2023 году Минобразования рекомендовало организовывать торжества в соответствии с требованиями военного положения и ситуации безопасности в регионе. Директора сами могли решать, организовывать ли праздник офлайн в своей школе.

В МОН при этом отмечали, что большие празднования в военное время неуместны. На тех территориях, где обучение продолжалось онлайн, выпускных в большинстве своем не было и не будет в этом году.

Как украинские ученики прощались со школой в 2023 году

Чернигов

В Чернигове выпускники станцевали вальс во дворе своей школы, разрушенной русскими. В марте 2022 года оккупанты сбросили на нее бомбы. Ученики продолжили получать образование в другой школе. Однако выпускной вальс пришли станцевать в родной. Ученики и учителя со слезами на глазах говорят: очень больно смотреть на разбомбленную родную школу и танцевать на ее руинах.



В Чернигове выпускники станцевали вальс во дворе разбомбленной Россией школы / Суспильное Чернигов

Херсонщина

Девятиклассники из Любимовки Херсонской области также провели последний звонок на руинах своей школы. Ученики и учителя говорят: их школа всегда участвовала в конкурсах и соревнованиях. Но жизнь изменила война. За семь месяцев оккупации русские военные разрушили эту школу дотла. Ученики и учителя до сих пор не могут поверить в произошедшее.



Девятиклассники из Херсонщины возле разрушенной школы на последний звонок / фото Анны Уродливченко

Николаев

Выпускники 9-го и 4-го класса в Николаеве пели песни и танцевали вальс во дворе своей гимназии, разрушенной русскими войсками. 28 июля 2022 года в 5 утра три российских ракеты попали в заведение. Школьники год учились дистанционно. Однако выпускной вальс пришли станцевать в родное заведение.



Выпускники Николаевской гимназии №49 танцуют вальс во дворе разрушительной школы / фото Нины Булах

Черкассы

В вышиванках и с флагами и сине-желтыми лентами в Черкассах ученики праздновали выпускной. И при этом благодарили ВСУ. Под громкие крики "Слава Украине" выпускники прошлись по улице. Они отказались от традиционного торжественного шествия, чтобы поблагодарить Вооруженные Силы Украины.



Выпускники в Черкассах / фото Снежана Калюжная

Харьков

Пользователь tanya_555t обнародовала в своем токтоке видео, на котором выпускники танцуют вальс возле разрушенной школы.

Другие выпускники в Харькове танцевали вальс, невзирая на воздушную тревогу.

А так выпускники 150-й школы станцевали вальс на главной площади Харькова.

Как еще интересно и оригинально праздновали выпускной украинские ученики, смотрите на этих видео пользователей тиктока:

Ученики танцуют в патриотических футболках:

Ученики прощаются со школой, проходя под вышитыми полотенцами (укр. рушниками):