"Один із найщиріших виступів у житті️": випускник до сліз зворушив маму піснею на випускному

Мережу зворушило відео, на якому випускник із Миколаївщини під час прощання зі школою співає пісню Скрябіна "Мама". Найрідніша людина юного виконавця також не стримала сліз.

Відео свого виступу на випускному опублікував у тредсі хлопець із нікнеймом renat_karazhey. Виступ відбувся у Березанському ліцеї.

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Що написав хлопець?

Ренат зазначив, що під час виконання цієї пісні побачив, що його мама плаче.

Через це сам ледве стримував сльози, тому місцями зривався голос і не все вийшло так, як хотів. Але це був один із найщиріших виступів у моєму житті️,

– зізнався хлопець.

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На відео пролунали такі слова із композиції Скрябіна:

"Мам,

Ти мене вибач шо я став дорослий

І вже минула двадцять третя осінь,

Як я побачив перший раз свій дім.

Мам,

А можна я до тебе завтра приїду

І ми на кухні не одну годину

Собі на різні теми "посидим"?".

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Що пишуть українці?

Українці зворушені цим виступом хлопця. Пишуть таке:

Щасливої тобі долі.

Який гарний хлопець і як гарно виконав цю пісню.

Нехай складеться у нього все якнайкраще.

Як це мило.

Я плачу разом з Вашою гарною Матусею!!!!

Просто ти зрозумієш через років 15, чому вона плакала… І як це, коли твої діти виростають і йдуть у доросле несправедливе життя. І що їх чекає – навіть мама не знає…

Мама плаче від радості. Вона пишається, що в неї такий гарний син.

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