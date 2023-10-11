В Україні з'явиться перший простір для навчання з віртуальною реальністю

У нашій державі з'явиться перший простір для навчання за допомогою пристроїв віртуальної реальності. Його відкриють у Тернополі.

Директор "Тернопільського інформаційно-аналітичного центру" Олександр Терещенко розповів, що хаб буде доступним для науковців і студентів та для людей з інвалідністю.

Важливо Безмежні можливості: як віртуальна реальність допомагає здобути сучасну та ефективну освіту

В Україні відкриють перший простір для навчання з віртуальною реальністю

Хаб відкриють у Західноукраїнському національному університеті. Ректорка Оксана Десятнюк розповіла, що шість 6 викладачів вишу уже готують. Ці фахівці згодом навчатимуть інших.

Це декілька людей, 5 – 6 айтішників, які зможуть потім передавати свої навички та бути залученими до цієї роботи,

– уточнила вона.

Хаб оснастять планшетами, цифровою інтерактивною дошкою та окулярами доповненої реальності. Його вже доставили на території нашої держави. Про вартість поки мовчать.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма" , де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Терещенко зауважив, що на інтерактивній дошці щось помалювати. Вона мультифункціональна.

В неї вбудовані камери, мікрофони. Вона дозволяє змінити процес навчання такого рівня, коли там сам ефект присутності збільшується,

– наголосив він.

Ремонт приміщення, у якому розташують хаб, обійдеться у близько 800 тисяч гривень, уточнила заступниця керівника "Освітньо-аналітичного центру розвитку громад" Ірина Масло.

Тема інклюзії дуже важлива. Таких людей у нас багато і доступність цифрових технологій для них має бути доступною,

– уточнила вона.

Про графік, напрямки роботи та що саме вивчатимуть у хабі, поки не повідомляють.

Зауважимо, проєкт реалізують за підтримки Мінцифри та Програми ООН в Україні.