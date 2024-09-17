"Порушує права студентів: на київський виш поскаржилися у МОН

ГО "Червоний Губер" поскаржилася до Міністерства освіти і науки України на Київський авіаційний інститут (раніше – Національний авіаційний університет). Їм не сподобалося те, що виш запровадив обов'язкове тестування студентів на знання англійської мови.

Активісти вважають, що ЗВО так порушує права студентів. Відповідний лист до МОН оприлюднила у своєму телеграм-каналі в.о. ректора вишу Ксенія Семенова.

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ГО поскаржилася на київський виш у Міносвіти

У листі з підписом заступника очільника МОН Михайла Винницького виш просять надати роз'яснення та пропозиції щодо запровадженого тестування.

Ксенія Семенова натомість пояснила, що без знання англійської мови неможлива інженерна освіта, міжнародна мобільність, стажування в хороших компаніях та запрошення до вишу західних професорів. Також уточнила: КАІ запровадив таке тестування, адже після школи у всіх студентів різний рівень володіння мовою. В.о. ректора при цьому каже, що оцінок цей іспит не передбачає і взагалі "так роблять всі нормальні універи".

Хоча освітянка й визнала, що не всі студенти задоволені таким тестом, бо серед студентів є люди, які вступили, "щоб отримати диплом, а не вчитися".



Звернення ГО до Міносвіти / фото з телеграм-каналу Ксенії Семенової

МОН просить нас на це відповісти. Звісно, моїй команді більш нема чим зайнятись. Тому відповідь на цей запит напише чат джіпіті,

– написала Семенова.