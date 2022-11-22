Ректором Київського університету призначили завгоспа Турунцева – ЗМІ
Джерело:УНН
21 жовтня відійшов у вічність ректор київського вишу імені Грінченка Віктор Огнев'юк. Через місяць у навчальному закладі призначити нового керівника.
УНН повідомили, що ректором Київського університету імені Бориса Грінченка призначили завгоспа. У виші розповіли, хто це.
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Хто очолив Київський університет імені Грінченка
Так, очільником цього ВНЗ призначили проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи. Ним став Олександр Турунцев.
Офіційно призначили Турунцева, який до цього був завгоспом в університеті,
– повідомили ЗМІ у виші.
На сайті ВНЗ поки відсутня будь-яка інформація про призначення нового ректора замість Віктора Огнев'юка.
Викладачів вишу позбавляють зарплати на свята
Також ЗМІ повідомили, що викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка змушують писати заяви про відпустку за власний рахунок на новорічні свята.
Викладачам повідомили, що вони мають писати заяву про відпустку від двох тижнів до місяця (у січні) за свій рахунок. Зазначили, що це обов'язково",
– розповіли у виші.
Співрозмовник повідомив, що це перший такий випадок за багато років роботи вишу.
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Ректор київського вишу Віктор Огнев'юк помер
- 21 жовтня відійшов у вічність попередній ректор київського вишу імені Грінченка Віктор Огнев'юк.
- Його серце перестало битися на 64 – му році життя.
- Ректора знайшли з вогнепальним пораненням.
- Огнев'юк своє життя присвятив покращенню якості освіти. При цьому активно популяризував українську мову.
- Він очолював Київський університет імені Бориса Грінченка. Був ректором цього вишу з 2007 року.
- Під керівництвом Огнев'юка університет Грінченка став кращим. Зокрема, у виші зросла кількість студентів. Також збільшилася кількість спеціальностей. Університет став активним учасником міжнародних проєктів. При цьому виш займав високі місця в освітніх рейтингах.
- Навесні Віктор Олександрович вступив до лав тероборони, захищаючи свій дім.