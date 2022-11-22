Ректором Київського університету призначили завгоспа Турунцева – ЗМІ

21 жовтня відійшов у вічність ректор київського вишу імені Грінченка Віктор Огнев'юк. Через місяць у навчальному закладі призначити нового керівника.

УНН повідомили, що ректором Київського університету імені Бориса Грінченка призначили завгоспа. У виші розповіли, хто це.

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Хто очолив Київський університет імені Грінченка

Так, очільником цього ВНЗ призначили проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи. Ним став Олександр Турунцев.

Офіційно призначили Турунцева, який до цього був завгоспом в університеті,

– повідомили ЗМІ у виші.

На сайті ВНЗ поки відсутня будь-яка інформація про призначення нового ректора замість Віктора Огнев'юка.

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