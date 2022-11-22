УНН сообщили, что ректором Киевского университета имени Бориса Гринченко был назначен завхоз. В вузе рассказали, кто это.
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Кто возглавил Киевский университет имени Гринченко
Так, руководителем этого вуза назначен проректор по организационным вопросам и административно-хозяйственной работе. Им стал Александр Турунцев.
Официально назначили Турунцева, который до этого был завхозом в университете,
– сообщили СМИ в вузе.
На сайте вуза пока отсутствует какая-либо информация о назначении нового ректора вместо Виктора Огневьюка.
Преподавателей вуза лишают зарплаты на праздники
Также СМИ сообщили, что преподавателей Киевского университета имени Бориса Гринченко заставляют писать заявления об отпуске за свой счет на новогодние праздники.
Преподаватели сообщили, что они должны писать заявление об отпуске от двух недель до месяца (в январе) за свой счет. Указали, что это обязательно,
– рассказали в вузе.
Собеседник сообщил, что это первый подобный случай за многие годы работы вуза.
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Ректор киевского вуза Виктор Огневьюк умер
- 21 октября отошел в вечность предыдущий ректор киевского вуза имени Гринченко Виктор Огневьюк.
- Его сердце перестало биться на 64-м году жизни.
- Ректора нашли с огнестрельным ранением.
- Огневьюк свою жизнь посвятил улучшению качества образования. При этом активно популяризировал украинский язык.
- Он возглавлял Киевский университет имени Бориса Гринченко. Был ректором этого вуза с 2007 года.
- Под руководством Огневьюка университет Гринченко стал лучше. В частности, в вузе выросло количество студентов. Также увеличилось количество специальностей. Университет стал активным участником международных проектов. При этом вуз занимал высокие места в образовательных рейтингах.
- Весной Виктор Александрович вступил в ряды терробороны, защищая свой дом.