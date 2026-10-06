Чи можна здобути другу вищу освіту за контрактом без НМТ
В Україні триває цьогорічна вступна кампанія. До 15 жовтня ще можна стати студентом вишу.
Адже до цієї дати триватиме додатковий набір до ЗВО вступників на бакалавра на контракт. Про це інформує Osvita.ua.
Чи можна здобути другу вищу освіту без НМТ
Цьогоріч вступити на бакалаврат можна за результатами НМТ. При цьому не лише 2026, а й 2023, 2024, 2025 року.
Водночас для конкурсного відбору осіб для здобуття другої вищої освіти діють інші правила.
Зокрема, для вступу на бакалавра особам, які вже мають ступінь бакалавра, магістра чи спеціаліста, зараховують результати фахового іспиту в закладі вищої освіти.
Що відомо про додатковий набір
На початку вересня у вишах, які не використали весь ліцензійний обсяг, стартував додатковий набір вступників на бакалаврат на контракт.
- Взяти участь у додатковому наборі можуть вступники, які з певних причин не змогли подати заяву про вступ в основний період до 1 серпня. Або бажають вступити для здобуття ще однієї освіти.
Водночас якщо вступник під час основного періоду реалізував (тобто подав) усі 10 заяв, він не зможе вступати під час додаткового набору.
Реєстрацію електронних заяв на вступ під час додаткового набору передбачають Умови прийому закладів освіти. Вона може відбуватись в одну або кілька сесій (хвиль).
- Загалом зарахування на навчання на контракт може тривати до 15 жовтня.