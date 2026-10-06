Адже до цієї дати триватиме додатковий набір до ЗВО вступників на бакалавра на контракт. Про це інформує Osvita.ua.

Чи можна здобути другу вищу освіту без НМТ

Цьогоріч вступити на бакалаврат можна за результатами НМТ. При цьому не лише 2026, а й 2023, 2024, 2025 року.

Водночас для конкурсного відбору осіб для здобуття другої вищої освіти діють інші правила.

Зокрема, для вступу на бакалавра особам, які вже мають ступінь бакалавра, магістра чи спеціаліста, зараховують результати фахового іспиту в закладі вищої освіти.

Що відомо про додатковий набір