Ведь до этой даты будет проходить дополнительный набор абитуриентов в вузы на программу бакалавриата по контракту. Об этом сообщает Osvita.ua.
Можно ли получить второе высшее образование без НМТ
В этом году поступить на бакалавриат можно по результатам НМТ. При этом не только в 2026, но и в 2023, 2024, 2025 годах.
В то же время для конкурсного отбора кандидатов на получение второго высшего образования действуют другие правила.
В частности, для поступления на бакалавриат лицам, уже имеющим степень бакалавра, магистра или специалиста, зачитываются результаты профессионального экзамена в высшем учебном заведении.
Что известно о дополнительном наборе
В начале сентября в вузах, не использовавших весь лицензионный объем, стартовал дополнительный набор абитуриентов на бакалавриат на контрактной основе.
- Принять участие в дополнительном наборе могут абитуриенты, которые по определенным причинам не смогли подать заявление о поступлении в основной период до 1 августа. Или желающие поступить для получения еще одного образования.
В то же время, если абитуриент в ходе основного периода подал все 10 заявлений, он не сможет поступать в ходе дополнительного набора.
Регистрация электронных заявлений о поступлении в ходе дополнительного набора предусмотрена Условиями приема учебных заведений. Она может проходить в одну или несколько сессий (волн).
- В целом зачисление на обучение за контрактом может продолжаться до 15 октября.