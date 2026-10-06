Ведь до этой даты будет проходить дополнительный набор абитуриентов в вузы на программу бакалавриата по контракту. Об этом сообщает Osvita.ua.

Можно ли получить второе высшее образование без НМТ

В этом году поступить на бакалавриат можно по результатам НМТ. При этом не только в 2026, но и в 2023, 2024, 2025 годах.

В то же время для конкурсного отбора кандидатов на получение второго высшего образования действуют другие правила.

В частности, для поступления на бакалавриат лицам, уже имеющим степень бакалавра, магистра или специалиста, зачитываются результаты профессионального экзамена в высшем учебном заведении.

Что известно о дополнительном наборе