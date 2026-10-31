Мовна омбудсменка назвала освітні напрями, які треба визнати стратегічними

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що підготовку фахівців з україністики, фольклористики та інших українознавчих дисциплін треба визнати стратегічним напрямом на державному рівні.

Про це мовна омбудсменка сказала під час форуму до Дня української писемності та мови "Українська — мова вільних", пише Укрінформ.

Які напрями мають бути стратегічними

Івановська переконана, що саме українознавчі дисципліни відіграють важливу роль у збереженні національної ідентичності.

Ми будемо подавати рекомендації, щоб такі галузі підготовки фахівців як фольклористика, етнологія, україністика були визнані державою стратегічними,

– заявила вона.

При цьому наголосила, що на сьогодні вчитель української мови і літератури є стратегічним вектором підготовки фахівців. І до педагога має бути відповідне ставлення.

Дуже хотілося б, щоб престиж педагога-україніста був піднятий на гідний рівень,

– акцентувала мовна омбудсменка.

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