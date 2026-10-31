Мовна омбудсменка назвала освітні напрями, які треба визнати стратегічними

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Про це мовна омбудсменка сказала під час форуму до Дня української писемності та мови "Українська — мова вільних", пише Укрінформ.

Які напрями мають бути стратегічними

Івановська переконана, що саме українознавчі дисципліни відіграють важливу роль у збереженні національної ідентичності.

Ми будемо подавати рекомендації, щоб такі галузі підготовки фахівців як фольклористика, етнологія, україністика були визнані державою стратегічними– заявила вона.

При цьому наголосила, що на сьогодні вчитель української мови і літератури є стратегічним вектором підготовки фахівців. І до педагога має бути відповідне ставлення.

Дуже хотілося б, щоб престиж педагога-україніста був піднятий на гідний рівень– акцентувала мовна омбудсменка.

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