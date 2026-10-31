Мовна омбудсменка назвала освітні напрями, які треба визнати стратегічними

Кафедра фольклористики / Фото: Навчально-науковий інститут філології
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що підготовку фахівців з україністики, фольклористики та інших українознавчих дисциплін треба визнати стратегічним напрямом на державному рівні.
Про це мовна омбудсменка сказала під час форуму до Дня української писемності та мови "Українська — мова вільних", пише Укрінформ.
Які напрями мають бути стратегічними
Івановська переконана, що саме українознавчі дисципліни відіграють важливу роль у збереженні національної ідентичності.
Ми будемо подавати рекомендації, щоб такі галузі підготовки фахівців як фольклористика, етнологія, україністика були визнані державою стратегічними
При цьому наголосила, що на сьогодні вчитель української мови і літератури є стратегічним вектором підготовки фахівців. І до педагога має бути відповідне ставлення.
Дуже хотілося б, щоб престиж педагога-україніста був піднятий на гідний рівень
Хто і де навчається російською мовою в Україні
Олена Івановська розповіла, що у 2019/2020 навчальному році у нашій державі функціонували 1864 класи з російською мовою навчання. У них навчалися приблизно 300 тисяч учнів. Крім того, пів мільйона учнів вивчали російську мову як окремий предмет — факультативно або в гуртках.
Зараз працюють лише 17 класів із російською мовою навчання, і кількість учнів у них скоротилася на 99,9%. Переважно йдеться про міста-мільйонники: Київ, Одесу, Харків, Дніпро.
Такі зміни, за її словами, відбулися тому, що поетапно набував чинності мовний закон, а також самі батьки визначилися з мовою викладання.
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