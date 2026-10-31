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Мовна омбудсменка назвала освітні напрями, які треба визнати стратегічними

Марія Волошин
Кафедра фольклористики

Кафедра фольклористики / Фото: Навчально-науковий інститут філології

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що підготовку фахівців з україністики, фольклористики та інших українознавчих дисциплін треба визнати стратегічним напрямом на державному рівні.

 
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Про це мовна омбудсменка сказала під час форуму до Дня української писемності та мови "Українська — мова вільних", пише Укрінформ.

Які напрями мають бути стратегічними

Івановська переконана, що саме українознавчі дисципліни відіграють важливу роль у збереженні національної ідентичності.

Ми будемо подавати рекомендації, щоб такі галузі підготовки фахівців як фольклористика, етнологія, україністика були визнані державою стратегічними– заявила вона.

При цьому наголосила, що на сьогодні вчитель української мови і літератури є стратегічним вектором підготовки фахівців. І до педагога має бути відповідне ставлення.

Дуже хотілося б, щоб престиж педагога-україніста був піднятий на гідний рівень– акцентувала мовна омбудсменка.

Хто і де навчається російською мовою в Україні

  • Олена Івановська розповіла, що у 2019/2020 навчальному році у нашій державі функціонували 1864 класи з російською мовою навчання. У них навчалися приблизно 300 тисяч учнів. Крім того, пів мільйона учнів вивчали російську мову як окремий предмет — факультативно або в гуртках.

  • Зараз працюють лише 17 класів із російською мовою навчання, і кількість учнів у них скоротилася на 99,9%. Переважно йдеться про міста-мільйонники: Київ, Одесу, Харків, Дніпро.

  • Такі зміни, за її словами, відбулися тому, що поетапно набував чинності мовний закон, а також самі батьки визначилися з мовою викладання.

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