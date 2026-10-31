Языковой омбудсмен назвала направления в сфере образования, которые следует признать стратегическими

Кафедра фольклористики / Фото: Учебно-научный институт филологии
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что подготовку специалистов в области украинистики, фольклористики и других украиноведческих дисциплин следует признать стратегическим направлением на государственном уровне.
Об этом заявила языковой омбудсмен в ходе форума, приуроченного ко Дню украинской письменности и языка "Украинский – язык свободных", сообщает Укринформ.
Какие направления должны быть стратегическими
Ивановская убеждена, что именно украиноведческие дисциплины играют важную роль в сохранении национальной идентичности.
Мы будем подавать рекомендации, чтобы такие области подготовки специалистов, как фольклористика, этнология, украинистика, были признаны государством стратегическими
При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день учитель украинского языка и литературы является стратегическим вектором подготовки специалистов. И к педагогу должно быть соответствующее отношение.
Очень хотелось бы, чтобы престиж педагога-украиниста был поднят на достойный уровень
Кто и где обучается на русском языке в Украине
Елена Ивановская рассказала, что в 2019/2020 учебном году в нашей стране функционировали 1864 классы с русским языком обучения. В них обучались примерно 300 тысяч учеников. Кроме того, полмиллиона учеников изучали русский язык как отдельный предмет – факультативно или в кружках.
Сейчас работают лишь 17 классов с русским языком обучения, и количество учеников в них сократилось на 99,9%. Речь идет преимущественно о городах с населением более миллиона человек: Киеве, Одессе, Харькове, Днепре.
Такие изменения, по ее словам, произошли из-за того, что поэтапно вступал в силу языковой закон, а также потому, что сами родители определились с языком преподавания.
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