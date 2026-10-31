Языковой омбудсмен назвала направления в сфере образования, которые следует признать стратегическими

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Об этом заявила языковой омбудсмен в ходе форума, приуроченного ко Дню украинской письменности и языка "Украинский – язык свободных", сообщает Укринформ.

Какие направления должны быть стратегическими

Ивановская убеждена, что именно украиноведческие дисциплины играют важную роль в сохранении национальной идентичности.

Мы будем подавать рекомендации, чтобы такие области подготовки специалистов, как фольклористика, этнология, украинистика, были признаны государством стратегическими– заявила она.

При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день учитель украинского языка и литературы является стратегическим вектором подготовки специалистов. И к педагогу должно быть соответствующее отношение.

Очень хотелось бы, чтобы престиж педагога-украиниста был поднят на достойный уровень– подчеркнула языковой омбудсмен.

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