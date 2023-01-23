"Продемонструвала війна": Зеленський розповів, якою має бути освіта в Україні

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі зі студентами та викладачами КНУ імені Тараса Шевченка. На його думку, найголовніший показник рівня вищої освіти – коли будь-яка держава хоче такого студента та фахівця.

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Глава держави заявив, що дуже важливо не шукати роботу, а бути ціллю пошуку бізнесу або державних інституцій.

Зеленський також наголосив, що освіта має бути актуальною та відповідати потребам сьогодення – але без втрат освітніх стандартів і надбань.

За словами глави держави, саме війна продемонструвала Україні, в яких сферах потрібна модернізація. Удари російських ракет та дронів загострили проблему захисту та переформатування електромереж, кібератаки посилили важливість захисту фінансових інституцій, а блекаути вказали на необхідність розробки та впровадження технологій, які працювали б навіть за умови повного відключення всього.

Ось що я маю на увазі, коли кажу, що освіта повинна бути конкурентоспроможною та сучасною. Сучасні професії. Ми повинні побудувати державу, яка буде зразком безпеки. У нас для цього є всі шанси,

– наголосив Зеленський.

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