Держзамовлення у вишах сформували по-новому

Державне замовлення на підготовку фахівців у коледжах і вишах уперше сформували на основі довгострокового прогнозу потреб українського ринку праці. Новий підхід застосовуватимуть до державного замовлення на 2026 – 2027 роки.

Таке рішення ухвалив уряд. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Як формуватимуть держзамовлення

Відтепер під час формування держзамовлення враховуватимуть і пропозиції держзамовників, і, зокрема, прогноз того, які фахівці потрібні економіці у майбутньому. Для цього здійснили моделювання потреб економіки у фахівцях і робітничих кадрах до 2036 року. Враховували очікувані зміни в економіці, пов'язані з відбудовою країни, технологічним розвитком, демографічними й міграційними процесами та європейською інтеграцією.

За даними дослідження, найбільше зростатиме потреба у фахівцях технічних, інженерних, виробничих, будівельних, медичних, наукових та інших прикладних напрямів. Додатковий попит на працівників формуватимуть відбудова країни, розвиток будівництва, переробної промисловості та суміжних галузей.

Цікаво! Потреба у кадрах на будівництві може зрости приблизно з 520 тисяч до понад 1,2 мільйона осіб у 2036 році. Також очікують зростання необхідності фахівців переробної промисловості, професійної, наукової та технічної діяльності.

Прогноз свідчить і про поступове збільшення потреби у вступниках до профтехів та коледжів. Водночас економіка й надалі потребуватиме значної кількості фахівців із вищою освітою.

У Мінекономіки також зазначили, що прогнозована потреба у працівниках не означає автоматичного встановлення відповідної кількості бюджетних місць або вступників.

Обсяги державного замовлення визначатимуть також з урахуванням можливостей системи освіти, державної політики та інших чинників.

Прогноз потреб ринку праці планують регулярно оновлювати, щоб державне замовлення могло реагувати на зміни в економіці.