Виші України отримають від держави 19 мільярдів гривень

2 травня 2024, 15:55
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Джерело:

Osvita.ua

Заклади вищої освіти в Україні 2024 року отримають 19,2 мільярда гривень державного фінансування. Сума залежатиме від кількості студентів ЗВО.

Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Михайло Винницький. Він коментував питання відновлення формульного підходу в розподілі бюджетних коштів між вишами.

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Виші в Україні отримають чималу суму від держави

З цих коштів 15 мільярдів гривень, за словами посадовця, виділять як фінансування стабільної діяльності, тобто залежно від кількості студентів, які навчаються в університеті на бюджеті. 

Решту коштів розподілять між вишами відповідно до формули, яка враховує таких 5 критеріїв:

  • показник масштабу;
  • результативність наукової діяльності;
  • міжнародне визнання;
  • показники працевлаштування випускників;
  • коефіцієнт регіональної підтримки.

У частини університетів через різні причини, зокрема війну, різко скоротився контингент студентів-бюджетників. Відповідно, їхнє державне фінансування також зменшиться,
– заявив заступник міністра. 

І додав, що такі виші в перспективі зможуть у межах укрупнення мережі університетів приєднатися до інших закладів освіти, зберігши своє галузеве ядро та самобутність.

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Автор: Марія Волошин