Що сказати замість "привіт": 12 варіантів гарних вітань українською

Вітання – важливий елемент щоденної комунікації у будь-якому колективі. Скільки вітальних слів вам знайомі, а скількома ви послуговуєтесь у своєму мовленні? Давайте з'ясуємо!

Сьогодні у рубриці "Говоримо українською!" розглянемо тему вітання! Визначимо стільки вітальних виразів існує в українській мові та урізноманітнимо свій запас вітальних слів разом з Освіта 24.

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Як красиво вітатися українською мовою

Вітання є щоденним ритуалом та вимогою суспільного етикету. Українська мова настільки багата на синоніми, що вітатися ми можемо щодня протягом місяця і не повторюватися. І тим паче не використовувати кальковані слова.

Врахуємо, що вітання має ряд умов, від яких залежить доречність форми вітання:

універсальні форми; час доби; коло спілкування: офіційне, дружнє, родинне; за релігійною традицією.

Універсальними привітаннями можна вважати:

Вітаю!

Здоровенькі були!

Доброго здоров’я!

Доброго здоров’ячка!

Відповідно до часу доби можна використовувати наступні вітання:

Доброго ранку!

Добрий день! /Добридень! / На добридень!

Добрий вечір! / Вечір добрий!

Доброї ночі!

Навіть можемо зустріти – Доброго часу доби!

Також можна додати слово "бажаю" чи "зичу" . Ними послуговуються при вітанні військові.

Бажаю доброго дня!

Бажаю доброго вечора!

Бажаю/Зичу здоров'я!

Зі словом "бажаю" вираз можна вважати і прощанням.

Щодо вітань за певним колом спілкування, то можна визначити офіційні й неофіційні:

Здоров!

Здоров був!

Привіт!

Як справи?

Мої вітання!

Радий вітати Вас!

Моє шанування! / Моє шануваннячко!

Радий вас бачити!

Ласкаво просимо!

Як ся маєте?

Здрастуйте!

Віват!

Вітаю, подруго! / Ілюстративне фото

Чи не найпоширенішим, дуже гордим і притаманним лише українцям стало вітання

Слава Україні!

Героям Слава!

За релігійною традицією можемо почути:

Слава Йсу / Слава Ісусу Христу! – а у відповідь почути Навіки слава Богу! або Слава навіки Богу!

Ще однією формою вітання є Помагайбі! /Боже помагай! чи Бог у поміч! Цей слововираз є і вітанням і побажанням у певній справі.

А ще: Дай, Боже!

Дай, Боже, щастя!

Часто, у наше мовлення можуть входити певні вирази з рекламних слоганів чи запозичені іншомовні слова. Однак, маючи таку кількість рідних вітань краще послуговуватись ними! Вітайтесь солов'їною!

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