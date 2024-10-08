Що сказати замість "привіт": 12 варіантів гарних вітань українською

8 жовтня 2024, 14:00
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Автор: Олеся Кух

Вітання – важливий елемент щоденної комунікації у будь-якому колективі. Скільки вітальних слів вам знайомі, а скількома ви послуговуєтесь у своєму мовленні? Давайте з'ясуємо!

Сьогодні у рубриці "Говоримо українською!" розглянемо тему вітання! Визначимо стільки вітальних виразів існує в українській мові та урізноманітнимо свій запас вітальних слів разом з Освіта 24.

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Як красиво вітатися українською мовою

Вітання є щоденним ритуалом та вимогою суспільного етикету. Українська мова настільки багата на синоніми, що вітатися ми можемо щодня протягом місяця і не повторюватися. І тим паче не використовувати кальковані слова.

Врахуємо, що вітання має ряд умов, від яких залежить доречність форми вітання:

  1. універсальні форми;
  2. час доби;
  3. коло спілкування: офіційне, дружнє, родинне;
  4. за релігійною традицією.

Універсальними привітаннями можна вважати:

  • Вітаю!
  • Здоровенькі були!
  • Доброго здоров’я!
  • Доброго здоров’ячка!

Відповідно до часу доби можна використовувати наступні вітання:

  • Доброго ранку!
  • Добрий день! /Добридень! / На добридень!
  • Добрий вечір! / Вечір добрий!
  • Доброї ночі!

Навіть можемо зустріти – Доброго часу доби!

Також можна додати слово "бажаю" чи "зичу". Ними послуговуються при вітанні військові.

  • Бажаю доброго дня!
  • Бажаю доброго вечора!
  • Бажаю/Зичу здоров'я!

Зі словом "бажаю" вираз можна вважати і прощанням.

    Щодо вітань за певним колом спілкування, то можна визначити офіційні й неофіційні:

    • Здоров!
    • Здоров був!
    • Привіт!
    • Як справи?
    • Мої вітання!
    • Радий вітати Вас!
    • Моє шанування! / Моє шануваннячко!
    • Радий вас бачити!
    • Ласкаво просимо!
    • Як ся маєте?
    • Здрастуйте!
    • Віват!

    Вітаю, подруго! / Ілюстративне фото

    Чи не найпоширенішим, дуже гордим і притаманним лише українцям стало вітання 

    Слава Україні!
    Героям Слава!

    За релігійною традицією можемо почути:

    Слава Йсу / Слава Ісусу Христу! – а у відповідь почути Навіки слава Богу! або Слава навіки Богу!

    Ще однією формою вітання є Помагайбі! /Боже помагай! чи Бог у поміч!  Цей слововираз є і вітанням і побажанням у певній справі.  
     А ще: Дай, Боже!
                Дай, Боже, щастя!

    Часто, у наше мовлення можуть входити певні вирази з рекламних слоганів чи запозичені іншомовні слова. Однак, маючи таку кількість рідних вітань краще послуговуватись ними! Вітайтесь солов'їною!

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