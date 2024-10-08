Що сказати замість "привіт": 12 варіантів гарних вітань українською
Вітання – важливий елемент щоденної комунікації у будь-якому колективі. Скільки вітальних слів вам знайомі, а скількома ви послуговуєтесь у своєму мовленні? Давайте з'ясуємо!
Сьогодні у рубриці "Говоримо українською!" розглянемо тему вітання! Визначимо стільки вітальних виразів існує в українській мові та урізноманітнимо свій запас вітальних слів разом з Освіта 24.
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Як красиво вітатися українською мовою
Вітання є щоденним ритуалом та вимогою суспільного етикету. Українська мова настільки багата на синоніми, що вітатися ми можемо щодня протягом місяця і не повторюватися. І тим паче не використовувати кальковані слова.
Врахуємо, що вітання має ряд умов, від яких залежить доречність форми вітання:
- універсальні форми;
- час доби;
- коло спілкування: офіційне, дружнє, родинне;
- за релігійною традицією.
Універсальними привітаннями можна вважати:
- Вітаю!
- Здоровенькі були!
- Доброго здоров’я!
- Доброго здоров’ячка!
Відповідно до часу доби можна використовувати наступні вітання:
- Доброго ранку!
- Добрий день! /Добридень! / На добридень!
- Добрий вечір! / Вечір добрий!
- Доброї ночі!
Навіть можемо зустріти – Доброго часу доби!
Також можна додати слово "бажаю" чи "зичу". Ними послуговуються при вітанні військові.
- Бажаю доброго дня!
- Бажаю доброго вечора!
- Бажаю/Зичу здоров'я!
Зі словом "бажаю" вираз можна вважати і прощанням.
Щодо вітань за певним колом спілкування, то можна визначити офіційні й неофіційні:
- Здоров!
- Здоров був!
- Привіт!
- Як справи?
- Мої вітання!
- Радий вітати Вас!
- Моє шанування! / Моє шануваннячко!
- Радий вас бачити!
- Ласкаво просимо!
- Як ся маєте?
- Здрастуйте!
- Віват!
Вітаю, подруго! / Ілюстративне фото
Чи не найпоширенішим, дуже гордим і притаманним лише українцям стало вітання
Слава Україні!
Героям Слава!
За релігійною традицією можемо почути:
Слава Йсу / Слава Ісусу Христу! – а у відповідь почути Навіки слава Богу! або Слава навіки Богу!
Ще однією формою вітання є Помагайбі! /Боже помагай! чи Бог у поміч! Цей слововираз є і вітанням і побажанням у певній справі.
А ще: Дай, Боже!
Дай, Боже, щастя!
Часто, у наше мовлення можуть входити певні вирази з рекламних слоганів чи запозичені іншомовні слова. Однак, маючи таку кількість рідних вітань краще послуговуватись ними! Вітайтесь солов'їною!
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