Тільки не "прівєт": як красиво та правильно привітатися українською

Українці часто вітаються неправильно. Зокрема, вживають з цієї нагоди суржикові слова.

Останні ж значно псують нашу мову. Тому Освіта 24 цього разу допоможе викорінити ще одне слово, якє є непритаманним і шкідливим для мовлення краян.

Дивіться також Забудьте про янтарний і васильковий: як правильно називати незвичні кольори українською

Як замінити слово "прівєт"

Одним із таких із таких слів, які ви можете часто чути з уст українців, є "прівєт". Однак його треба викинути зі свого мовлення.

Тим паче, що у солов'їній є чимало красивих не лише слів, а й фраз для заміни.

Зокрема, варто казати "привіт".

Також, аби продемонструвати, що ви ввічлива людина, кажіть "вітаю" або "мої вітання".

При цьому можете запитати у свого співрозмовника/-цю, як у нього чи у неї справи.

Тож радимо вам використовувати ці красиві українські словосполучення та слова замість суржикових, навтіь якщо ви до них звикли.