Як отримати витяг із результатами НМТ і кому обов'язково це зробити

Усі учасники основних сесії НМТ 2025 року отримали офіційні результати тестування. Вступники можуть знайти їх у своєму персональному кабінеті учасника мультитесту.

Що цікаво, у час вступної кампанії абітурієнти можуть стикнутися з потребою отримання підтвердження своїх результатів у різних форматах. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

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Як отримати витяг із результатами НМТ-2025

Для вступу до українських вишів абітурієнтам достатньо Сертифіката учасника НМТ та інформаційної картки з результатами. Вони доступні в персональному кабінеті.

Однак, якщо вступник має намір подавати документи до закордонних вишів, йому може знадобитися витяг з відомостей результатів НМТ. Тобто довідка з підписом директора УЦОЯО та печаткою установи.

Замовлення витягу можна оформити лише через електронну форму в Сервісі формування запиту для отримання інформації з відомостей результатів. Учасники минулих років НМТ / ЗНО, а також учасники НМТ-2025 вже можуть скористатися цією опцією.

Витяг з відомостей результатів НМТ за запитом виготовлять безоплатно строком до п'яти робочих днів.

Найшвидший спосіб отримати витяг – звернутися особисто за адресою: Київ, вулиця Володимира Винниченка, 5. Якщо учасник не має змоги прибути самостійно, у запиті він може зазначити іншу особу, яка отримає витяг за нього. У такому разі одержувач матиме пред'явити документ, що посвідчує особу,

– зазначили в УЦОЯО.

Доступне також доставлення поштою, але лише в межах України (доставлення за кордон не передбачено).