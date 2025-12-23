"Не втримаємо": у МОН прокоментували виїзд за кордон 18 – 22-річних
- МОН України не фіксує кількісних втрат першокурсників у вишах після відкриття кордонів для юнаків віком 18 – 22 років.
- У відомстві кажуть, що заборонами людей не втримати.
МОН України не фіксує кількісних втрат першокурсників у вишах після відкриття кордонів для юнаків віком 18 – 22 років. Також у відомстві спростували певні міфи щодо цієї ситуації.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує 24 Канал. І додав, що абсолютно переконаний, що заборонами людей не втримати.
Як вплинуло відкриття кордонів на кількість студентів у вишах?
Посадовець заявив, що закриті кордони, навпаки, сприяли бажанню молоді виїхати з країни. Причини – ментальні, психологічні, особисті мотиви. Трофименко вважає, що українці, які мають родичів за кордоном, хочуть їх відвідати.
Війна все одно завершиться. І якби ця заборона була після того, як кордон був би відкритий, ми б мали серйозну втрату,
– заявив заступник Лісового.
За його словами, МОН абсолютно не фіксує втрат у вишах на першому курсі. При цьому посадовець вважає, що треба говорити не лише про кількість тих, хто виїхав, а й про тих, хто повернувся.
На запитання, чи виконало відкриття кордонів функцію зупинити відтік 17-річних, Трофименко заявив, що важко сказати. І додав, що потрібно уточнювати у Державній прикордонній службі. За його словами, інформація, яку подають заклади освіти, не підтверджує жодних сплесків.
Наративи, коли розповідали про автобуси, які просто набивають нашими школярами і вивозять, щоб вони там абсолютно вільно вступали в європейські заклади, не відповідають дійсності. Це можна сказати про наших талановитих дітей, випускників, які отримують високі бали, переможці олімпіад, якісь діаманти, які ми маємо в нашій шкільній системі і сподіваємось їх залишати в системі вищої освіти,
– розповів Трофименко.
І додав, що за таких вступників боротьба, безперечно, триває між вишами по всьому світові, але це стосується не тільки України. Однак не йдеться про масові системні виїзди школярів, щоб вступати в європейські заклади.
Які дані озвучували раніше?
- Кілька місяців тому уряд дозволив хлопцям віком 18 – 22 роки виїжджати за кордон.
- У МОН заявляли, що у студентському середовищі не спостерігають жодних аномалій після такого дозволу.
- У кінці жовтня в Державній прикордонній службі України наголосили, що значного впливу на пасажиропотік категорія чоловіків 18 – 22 років не становить.
- А раніше видання The Telegraph опублікувало матеріал, в якому мовилось про те, що за даними польських прикордонників, з січня до кінця серпня до Польщі в'їхало близько 45,3 тисячі українських чоловіків віком від 18 до 22 років.
- У Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1 тисячі до середини вересня, а до жовтня – до 1400 – 1800 на тиждень.