У МОН розповіли, хто зі студентів і коли зможе виїхати на навчання за кордон

Студенти-чоловіки тепер матимуть право виїхати за кордон на навчання чи стажування. Однак це буде лише семестрова опція.

Та й виїхати зможуть не всі охочі. Деталі в ефірі телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Дивіться також Студенти-чоловіки зможуть виїжджати на навчання за кордон: Лісовий назвав умови

Хто і коли із студентів зможе виїжджати за кордон

Посадовець зазначив, що зміни до постанови "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України" є правильними, адже мовиться про набуття досвіду та підтримання зв'язків між українськими та європейськими університетами. І додав, що академічна мобільність (тобто можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід) тривала, але в ній брали участь тільки дівчата.

Винницький при цьому зазначив, що тепер втілять у життя семестрову мобільність. Вона стартує з вересня. Студенти зможуть брати участь в обмінах і на один семестр поїхати до європейського закладу.

Переважно – другий-третій курс бакалаврату і скористати з тих знань, які надають наші європейські партнери. Мовиться виключно про державні та комунальні заклади освіти і тільки про бакалаврів віком 18 – 22 років. Ми прогнозуємо 2 тисячі хлопців у семестр,

– повідомив заступник міністра.

І уточнив, що приблизно така кількість дівчат зараз виїжджає на навчання чи стажування за кордон.

Винницький також наголосив, що Україні після відновлення будуть потрібні люди із західним досвідом.

Ми також інформували, які документи потрібні, аби перетнути кордон, таким особам. Про це читайте за посиланням.

Студенти-чоловіки, аби перетинати кордон у межах вищезгаданої програми, повинні вчитися на денній формі у вишах України державної або комунальної форм власності й здобувати ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).