Які документи потрібні студентам для виїзду на навчання за кордон

Уряд дозводив частині чоловіків-студентів поїхати на навчання чи стажування за кордон. Але при цьому встановив конкретні вимоги.

Це передбачили у постанові "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України". Раніше таку пропозицію озвучували студенти Маріупольського та Сумського державних університетів під час зустрічей із президентом.

Дивіться також Студенти-чоловіки зможуть виїжджати на навчання за кордон: Лісовий назвав умови

Хто може їхати на навчання за кордон

За дорученням президента, МОН розробило відповідну постанову.

Документ передбачає, що студенти-чоловіки зможуть перетинати кордон під час воєнного стану за умов, якщо вони:

віком від 18 до 22 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

навчаються на денній формі у вишах України державної або комунальної форм власності й здобувають ступінь вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування);

є учасниками освітньої академічної мобільності;

їдуть на навчання в іноземні заклади освіти строком на 1 семестр.

Які документи потрібні студентам для перетину кордону

Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам треба мати:

довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:

підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;

підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;

е-квиток студента, перевіреного засобами порталу Дія;

військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.

Зазначимо також, що детальніше про те, які вимоги ще підготували для студентів, які хочуть поїхати вчитися за кордон, читайте за посиланням.