17% хлопців не повернулися вчасно: чи скасує МОН можливість студентам їхати вчитися за кордон
- Майже 17% студентів-чоловіків, які виїхали за кордон за програмою обміну, не повернулися вчасно.
- Однак Міністерство освіти поки не планує скасовувати можливість виїзду.
- Заступник міністра зазначив, що деякі університети мають високі показники невчасного повернення студентів.
В Україну не повернулися вчасно до 17% хлопців, які виїхали за програмою обмінів студентів за кордон. Міністерство освіти і науки натомість поки не має наміру скасовувати можливості для виїзду.
Про це Укрінформу розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, зазначає 24 Канал. При цьому додав, що цифра тривожна.
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Чи повертаються студенти-хлопці з-за кордону
Винницький зазначив, що суттєва частина хлопців, а це 15 – 17% тих, які поїхали за кордон у межах програми академічної мобільності, не повернулись вчасно.
Поки що це не критична цифра, аби скасовувати можливості для виїзду,
– запевнив Винницький.
За його словами, мовиться про студентів віком 18 – 22 роки, які вчаться на бакалавраті.
Все ж посадовець зауважив: ця цифра ще не критична, але тривожна.
По деяких університетах вона є дуже високою, по інших – фактично усі повертаються. Ми будемо звертатись до ректорів наших університетів, які є частиною консорціумів Еразмусу (програма обмінів студентів, викладачів та науковців країн-членів Євросоюзу, – ред.), щоб їхні комісії уважніше відбирали тих, хто їде на мобільність,
– уточнив заступник очільника МОН.
Нагадаємо, на початку року міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що у межах цієї програми усі студенти повертаються з-за кордону.
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Що відомо про виїзд студентів за кордон
- 2024 року Міносвіти України нарешті дозволило частині студентів-чоловіків перетинати кордон.
- Вони можуть взяти участь у програмах академічної мобільності для навчання за межами нашої країни.
- Таку можливість надали студентам віком від 18 до 22 років, які навчаються на бакалавраті або магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування на один семестр.