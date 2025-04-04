17% хлопців не повернулися вчасно: чи скасує МОН можливість студентам їхати вчитися за кордон

В Україну не повернулися вчасно до 17% хлопців, які виїхали за програмою обмінів студентів за кордон. Міністерство освіти і науки натомість поки не має наміру скасовувати можливості для виїзду.

Про це Укрінформу розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, зазначає 24 Канал. При цьому додав, що цифра тривожна.

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Чи повертаються студенти-хлопці з-за кордону

Винницький зазначив, що суттєва частина хлопців, а це 15 – 17% тих, які поїхали за кордон у межах програми академічної мобільності, не повернулись вчасно.

Поки що це не критична цифра, аби скасовувати можливості для виїзду,

– запевнив Винницький.

За його словами, мовиться про студентів віком 18 – 22 роки, які вчаться на бакалавраті.

Все ж посадовець зауважив: ця цифра ще не критична, але тривожна.

По деяких університетах вона є дуже високою, по інших – фактично усі повертаються. Ми будемо звертатись до ректорів наших університетів, які є частиною консорціумів Еразмусу (програма обмінів студентів, викладачів та науковців країн-членів Євросоюзу, – ред.), щоб їхні комісії уважніше відбирали тих, хто їде на мобільність,

– уточнив заступник очільника МОН.

Нагадаємо, на початку року міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що у межах цієї програми усі студенти повертаються з-за кордону.

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Що відомо про виїзд студентів за кордон