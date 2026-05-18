Ректор Львівської політехніки розповіла про виїзд студентів за кордон і конкуренцію між вишами

Виїзди студентів за кордон впливають на сферу вищої освіти в Україні. Раніше теж був відтік, однак протягом останнім років ситуація загострилася.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська. Вона каже, що наші виші вже де-факто конкурують із західними.

Як заохотити молодь не виїжджати?

Шаховська зазначає, що інфраструктура вищої освіти в Україні часто поступається навіть не найпотужнішим університетам за кордоном.

Водночас за рівнем освітніх послуг і підходами до навчання багато українських програм інколи перевершують іноземні,

– каже ректорка львівського вишу.

І додає, що студентів якісно готують, вони весь час виконують практичні завдання та перебувають на зв'язку з бізнесом. Тому важливо здійснювати постійну просвітницьку роботу: і з потенційними вступниками, і з їхніми батьками. При цьому розповідати про переваги навчання в Україні та потенційний розвиток технологій у нашій державі після війни.

Як змінилася кількість студентів у Львівській політехніці?

Ректорка Львівської політехніки також розповіла, що в час великої війни географія студентства у ЗВО змінилася.

Зросла кількість студентів із центральних та східних областей України, хоча це залежить від спеціальності. Водночас за окремими напрямами, як і раніше, переважають випускники із заходу України,

– уточнила вона.

За її словами, помітне, зокрема, суттєве зростання студентів із центральних і східних регіонів, які обирають технічні спеціальності. Вони можуть здобувати тут освіту очно, що дуже важливо для фаху інженера.

Важливо! В Україні скасували обмеження щодо поновлення на навчанні та переведення студентів на денну та дуальну форми. Їх встановили через мобілізаційні процеси. Суд визнав його протиправним і скасував, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Яке місто зараз є центром українського студентства?

Найбільшим студентським центром у нашій державі зараз є Київ. Львів при цьому посилив свої позиції.

Івано-Франківськ став набагато помітнішим на студентській карті, розповідав в інтерв'ю РБК-Україна заступник очільника МОН Микола Трофименко.

При цьому, за його словами, не варто "списувати" з цієї карти і Харків.

Що відомо про виїзд за кордон 18 – 22 річних?

Нагадаємо, що наприкінці серпня 2025 року уряд України офіційно дозволив виїзд за кордон чоловікам віком 18 – 22 роки.

У МОН заявляли, що не спостерігають жодних аномалій після такого дозволу щодо виїзду.

Там переконані, що заборонами людей не втримати.