Ректор Львівської політехніки розповіла про виїзд студентів за кордон і конкуренцію між вишами
- Ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська зазначила, що відтік студентів за кордон протягом останніх років загострився.
- Все ж українські програми інколи перевершують іноземні.
Виїзди студентів за кордон впливають на сферу вищої освіти в Україні. Раніше теж був відтік, однак протягом останнім років ситуація загострилася.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська. Вона каже, що наші виші вже де-факто конкурують із західними.
Як заохотити молодь не виїжджати?
Шаховська зазначає, що інфраструктура вищої освіти в Україні часто поступається навіть не найпотужнішим університетам за кордоном.
Водночас за рівнем освітніх послуг і підходами до навчання багато українських програм інколи перевершують іноземні,
– каже ректорка львівського вишу.
І додає, що студентів якісно готують, вони весь час виконують практичні завдання та перебувають на зв'язку з бізнесом. Тому важливо здійснювати постійну просвітницьку роботу: і з потенційними вступниками, і з їхніми батьками. При цьому розповідати про переваги навчання в Україні та потенційний розвиток технологій у нашій державі після війни.
Як змінилася кількість студентів у Львівській політехніці?
Ректорка Львівської політехніки також розповіла, що в час великої війни географія студентства у ЗВО змінилася.
Зросла кількість студентів із центральних та східних областей України, хоча це залежить від спеціальності. Водночас за окремими напрямами, як і раніше, переважають випускники із заходу України,
– уточнила вона.
За її словами, помітне, зокрема, суттєве зростання студентів із центральних і східних регіонів, які обирають технічні спеціальності. Вони можуть здобувати тут освіту очно, що дуже важливо для фаху інженера.
Важливо! В Україні скасували обмеження щодо поновлення на навчанні та переведення студентів на денну та дуальну форми. Їх встановили через мобілізаційні процеси. Суд визнав його протиправним і скасував, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Яке місто зараз є центром українського студентства?
Найбільшим студентським центром у нашій державі зараз є Київ. Львів при цьому посилив свої позиції.
Івано-Франківськ став набагато помітнішим на студентській карті, розповідав в інтерв'ю РБК-Україна заступник очільника МОН Микола Трофименко.
При цьому, за його словами, не варто "списувати" з цієї карти і Харків.
Що відомо про виїзд за кордон 18 – 22 річних?
Нагадаємо, що наприкінці серпня 2025 року уряд України офіційно дозволив виїзд за кордон чоловікам віком 18 – 22 роки.
У МОН заявляли, що не спостерігають жодних аномалій після такого дозволу щодо виїзду.
Там переконані, що заборонами людей не втримати.