В Україні можуть пом'якшити правила виїзду за кордон чоловіків віком до 25 років

В Україні обговорюють можливість пом'якшення правил виїзд за кордон чоловіків до 25 років. Однак, поки що це залишається на рівні ідеї.

Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, повідомляє 24 Канал.

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Лісовий про виїзд за кордон чоловіків до 25 років

Міністр освіти і науки розповів, що ідея щодо пом'якшення правил виїзду українців до 25 років народилася в депутатському середовищі. Її вже обговорювали з головою Верховної Ради.

Втім, наголосив Лісовий, поки що не можна казати про це, як про рішення. Мовляв, це радше ідея.

Про те, щоб дати можливість дітям до призовного віку більш вільно пересуватися. Щоб не закривати перед ними можливості для виїзду, переїзду тощо,

– зазначив посадовець.

Міністр також підтвердив, що старшокласники дедалі виїжджають за кордон. Втім, зібрати таку статистику досить складно. Українські політики налаштовані на те, аби повертати молодь і дітей.