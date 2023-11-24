Хлопці та дівчата проходитимуть курс військової підготовки у вишах з 2024 року
Джерело:Osvita.ua
Міносвіти має намір запровадити у вишах пілотні військові кафедри. Вони відповідатимуть за базову військову підготовку усіх хлопців та охочих дівчат з вересня 2024 року.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі Радіо Культура. І додав, що військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні.
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Хлопці та дівчата проходитимуть курс військової підготовки у ЗВО
Так, студенти військових кафедр матимуть три аудиторні кредити та здобуватимуть військово-облікову спеціальність "Стрілець".
Спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.
Пілотні проєкти з упровадження військових кафедр почнуть працювати з нового навчального року.
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Систему військової освіти трансформують за стандартами НАТО
- Міноборони України має намір здійснити сертифікацію військової освіти відповідно до стандартів НАТО.
- Процес стартує із вересня 2026 року.
- Це передбачає Концепція трансформації системи військової освіти за стандартами НАТО.
- Її реалізовують 1 вересня 2023 року.
- Так, планують запровадити спільну підготовку ЗСУ з іншими складовими Сил оборони України
- Також створити єдину та інтегровану систему освіти для підготовки особового складу Сил оборони на основі курсів лідерства L1 – L5 тощо.