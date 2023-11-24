Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире Радио Культура. И добавил, что военные кафедры являются важной потребностью в современной Украине.

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Парни и девушки будут проходить курс военной подготовки в ЗВО

Так, студенты военных кафедр будут иметь три аудиторных кредита и получать военно-учетную специальность "Стрелец".

Специальность можно получить, пройдя курс тактической медицины, базовой стрельбы и т.д.

Пилотные проекты по внедрению военных кафедр заработают с нового учебного года.

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Систему военного образования трансформирует по стандартам НАТО