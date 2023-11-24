Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире Радио Культура. И добавил, что военные кафедры являются важной потребностью в современной Украине.
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Парни и девушки будут проходить курс военной подготовки в ЗВО
Так, студенты военных кафедр будут иметь три аудиторных кредита и получать военно-учетную специальность "Стрелец".
Специальность можно получить, пройдя курс тактической медицины, базовой стрельбы и т.д.
Пилотные проекты по внедрению военных кафедр заработают с нового учебного года.
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Систему военного образования трансформирует по стандартам НАТО
- Минобороны Украины намерено осуществить сертификацию военного образования в соответствии со стандартами НАТО.
- Процесс стартует с сентября 2026 года.
- Это подразумевает Концепция трансформации системы военного образования по стандартам НАТО.
- Ее реализуют 1 сентября 2023 года.
- Так, планируют ввести совместную подготовку ВСУ с другими составляющими Сил обороны Украины
- Также создать единую и интегрированную систему образования для подготовки личного состава сил обороны на основе курсов лидерства L1 – L5 и т.д.