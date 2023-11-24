Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі Радіо Культура. І додав, що військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні.

Дивіться також Англійська мова та Школи лідерів: систему військової освіти трансформують за стандартами НАТО

Хлопці та дівчата проходитимуть курс військової підготовки у ЗВО

Так, студенти військових кафедр матимуть три аудиторні кредити та здобуватимуть військово-облікову спеціальність "Стрілець".

Спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.

Пілотні проєкти з упровадження військових кафедр почнуть працювати з нового навчального року.

Дивіться також Якісна освіта в умовах сьогодення: які труднощі постають перед школами та як їх уникнути

Систему військової освіти трансформують за стандартами НАТО