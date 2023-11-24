Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі Радіо Культура. І додав, що військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні.

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Хлопці та дівчата проходитимуть курс військової підготовки у ЗВО

Так, студенти військових кафедр матимуть три аудиторні кредити та здобуватимуть військово-облікову спеціальність "Стрілець".

Спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.

Пілотні проєкти з упровадження військових кафедр почнуть працювати з нового навчального року.

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Систему військової освіти трансформують за стандартами НАТО

  • Міноборони України має намір здійснити сертифікацію військової освіти відповідно до стандартів НАТО.
  • Процес стартує із вересня 2026 року.
  • Це передбачає Концепція трансформації системи військової освіти за стандартами НАТО.
  • Її реалізовують 1 вересня 2023 року.
  • Так, планують запровадити спільну підготовку ЗСУ з іншими складовими Сил оборони України
  • Також створити єдину та інтегровану систему освіти для підготовки особового складу Сил оборони на основі курсів лідерства L1 – L5 тощо.