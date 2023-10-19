Кабмін визначив пріоритетний напрямок освіти на найближчі роки

У найближчі роки пріоритетним напрямком в освіті буде військова освіта. Їй приділятимуть особливу увагу.

Це питання, а також реалізацію проєктів освіти в Україні обговорив під час наради український прем'єр Денис Шмигаль разом з представниками МОН, Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну.

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Кабмін визначив пріоритетний напрямок освіти в Україні

Шмигаль наголосив також на зростанні попиту на фахову й профтехосвіту. І зазначив, що у майбутньому наша держава потребуватиме спеціалістів для відновлення країни, тож підготовці таких спеціалістів всіляко сприятимуть.

Шмигаль також зауважив, що під час наради обговорили й питання розширення можливостей для вступу абітурієнтів.

Окрім держзамовлень, розглядаємо впровадження грантів,

– зазначив очільник Кабміну.

І додав, що Мінекономіки розробляє прогноз розвитку ринку праці. На його основі сформують актуальне держзамовлення з урахуванням потреб воєнного часу.

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