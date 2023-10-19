Кабмін визначив пріоритетний напрямок освіти на найближчі роки
Джерело:Денис Шмигаль
У найближчі роки пріоритетним напрямком в освіті буде військова освіта. Їй приділятимуть особливу увагу.
Це питання, а також реалізацію проєктів освіти в Україні обговорив під час наради український прем'єр Денис Шмигаль разом з представниками МОН, Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну.
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Кабмін визначив пріоритетний напрямок освіти в Україні
Шмигаль наголосив також на зростанні попиту на фахову й профтехосвіту. І зазначив, що у майбутньому наша держава потребуватиме спеціалістів для відновлення країни, тож підготовці таких спеціалістів всіляко сприятимуть.
Шмигаль також зауважив, що під час наради обговорили й питання розширення можливостей для вступу абітурієнтів.
Окрім держзамовлень, розглядаємо впровадження грантів,
– зазначив очільник Кабміну.
І додав, що Мінекономіки розробляє прогноз розвитку ринку праці. На його основі сформують актуальне держзамовлення з урахуванням потреб воєнного часу.
До теми Держава запровадить гранти на вищу освіту: хто отримає гроші на навчання
Держава запровадить гранти на вищу освіту
- Міносвіти розробило альтернативний підхід до держфінансування вищої освіти.
- Він передбачає держзамовлення на основні спеціальності та грантове фінансування інших.
- Система грантів може запрацювати вже у вересні 2024 року.
- Випускник на основі результатів ЗНО або НМТ отримуватиме від держави певну суму грошей і самостійно визначатиме, якому виші заплатити їх за своє навчання.