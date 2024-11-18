Чи буде військова кафедра у вишах: Зеленський оприлюднив своє бачення

Президент України Володимир Зеленський підтримав обов'язкове створення військових кафедр у закладах вищої освіти після війни. Він заявив, що військова підготовка важлива, зважаючи на можливі виклики.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова президента під час зустрічі із представниками органів студентського самоврядування понад 200 закладів вищої освіти України.

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Чи буде військова кафедра в кожному ЗВО після війни

Зеленський заявив, що створювати військові кафедри у вишах нашої держави потрібно, адже треба бути підготовленим до будь-яких викликів.

Я вважаю, що ось така підготовча військова освіта, освітня робота, тренування – це потрібно. Таке виховання патріотичне, яке в школі, повинно бути на високому рівні. Дуже потрібно, тому що ти готовий тоді,

– пояснив глава держави.

За словами президента, це не означає, що студентів готуватимуть відразу до війни.

Це не означає, що ти готуєшся до Третьої світової, але якщо якась св...ота, яка, як зараз на нас напала, щось собі придумала, ти будеш готовий до цього виклику. Ми всі хочемо миру, але справедливого, але ти повинен бути готовим,

– резюмував Зеленський у відповідь на питання одного зі студентів.

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Студенти проходитимуть обов'язкову військову підготовку