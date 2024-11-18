Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова президента во время встречи с представителями органов студенческого самоуправления более 200 высших учебных заведений Украины.
Смотрите также Выпускников вузов заставят отработать обучение на бюджете: кого и в каком случае
Будет ли военная кафедра в каждом вузе после войны
Зеленский заявил, что создавать военные кафедры в вузах нашего государства нужно, ведь надо быть подготовленным к любым вызовам.
Я считаю, что вот такое подготовительное военное образование, образовательная работа, тренировки – это нужно. Такое воспитание патриотическое, которое в школе, должно быть на высоком уровне. Очень нужно, потому что ты готов тогда,
– объяснил глава государства.
По словам президента, это не означает, что студентов будут готовить сразу к войне.
Это не значит, что ты готовишься к Третьей мировой, но если какая-то св...ота, которая, как сейчас на нас напала, что-то себе придумала, ты будешь готов к этому вызову. Мы все хотим мира, но справедливого, но ты должен быть готовым,
– резюмировал Зеленский в ответ на вопрос одного из студентов.
К теме Студенты 3 курса с 2025 года будут проходить обязательную военную подготовку
Студенты будут проходить обязательную военную подготовку
- В Минобразования Украины проинформировали, что с 2025 году введут обязательную базовую военную подготовку для студентов 3 курса высших учебных заведений.
- Эта подготовка не связана с мобилизацией и включает навыки обращения с оружием, защиты и оказания первой медицинской помощи.
- Базовая общевойсковая подготовка заложена в бюджете на 2025 год.