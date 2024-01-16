У вишах запровадять обов'язковий курс із військової підготовки для всіх студентів
Джерело:The Ukrainians
На сьогодні в Україні студенти не мають навичок захисту країни. Усе тому, що військові кафедри не реформували.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І додав, що молодь навряд чи буде масово оплачувати собі відповідні курси з тактичної медицини чи стрільби.
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У вишах запровадять обов'язковий курс із військової підготовки
Тому, за словами посадовця, однією з ініціатив Міносвіти разом з Міністерством оборони став намір запровадити обов'язковий курс із базової військової підготовки, з теоретичною та практичною підготовкою, для всіх студентів, незалежно від програми.
Зараз ми розробляємо пілотний проєкт такого курсу, готуємо інфраструктуру, у тому числі викладачів,
– уточнив Винницький.
І додав, що з часом Україна зможе поділитися цим досвідом з іноземними університетами, яких цікавитиме це питання.
Заступник Лісового також розповів, що зараз важливим завданням є адаптація наповнення освітніх програм відповідно до потреб країни, що перебуває у воєнному стані.
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Систему військової освіти трансформують
- В Україні також трансформують систему військової освіти за стандартами НАТО з 2026 року.
- Це передбачає Концепція трансформації системи військової освіти за стандартами НАТО.
- Її реалізовують 1 вересня 2023 року.