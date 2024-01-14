Ці кафедри відповідатимуть за базову військову підготовку усіх хлопців. А також – охочих дівчат.

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Студенти проходитимуть курс військової підготовки у вишах

Так, спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.

Пілотні проєкти почнуть працювати з нового навчального року.

Раніше заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький наголосив, що військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні.

Систему військової освіти трансформують

Зауважимо, що систему військової освіти трансформують за стандартами НАТО з 2026 року.

Це передбачає Концепція трансформації системи військової освіти за стандартами НАТО.

Її реалізовують 1 вересня 2023 року.

Більше про те, які зміни очікують на студентів та викладачів цьогоріч, читайте у нашому матеріалі "Масштабні зміни у вишах, мобілізація студентів, реформи, НУШ: що чекає на освіту у 2024 році?".