Ці кафедри відповідатимуть за базову військову підготовку усіх хлопців. А також – охочих дівчат.
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Студенти проходитимуть курс військової підготовки у вишах
Так, спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.
Пілотні проєкти почнуть працювати з нового навчального року.
Раніше заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький наголосив, що військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні.
Систему військової освіти трансформують
- Зауважимо, що систему військової освіти трансформують за стандартами НАТО з 2026 року.
- Це передбачає Концепція трансформації системи військової освіти за стандартами НАТО.
- Її реалізовують 1 вересня 2023 року.