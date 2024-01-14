Зокрема, Міносвіти змінить алгоритм нарахування стипендій. Деталі розповідає Освіта 24.

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Як нараховуватимуть стипендію студентам у 2024 році

Не так давно заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив, що стипендію у вишах України надаватимуть "обраним".

Посадовець при цьому повідомив, що Міносвіти планує змінити принцип нарахування стипендії студентам.

Винницький заявив, що 2 тисячі гривень стипендії, які отримують вже з 2024 року здобувачі вищої освіти, – це популізм.

Так, стипендії планують виплачувати тим майбутнім фахівцям, які здобувають освіту на спеціальностях, що держава замовляє і кому вона покриває 100% навчання. При цьому тим, хто погодиться на перше гарантоване місце роботи й потребує цієї стипендії.

Також у Міносвіти анонсували, що розмір стипендії збільшать.

Окремо МОН думає над тим, чи скасувати виплати тим студентам, які виїхали за кордон.

Більше про масштабні зміни у вищій освіті, які планують втілити у життя у 2024 році, а також про мобілізацію студентів читайте в освітніх Прогнозах 24 Каналу.