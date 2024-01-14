Эти кафедры будут отвечать за базовую военную подготовку всех парней. А также – желающих девушек.

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Студенты будут проходить курс военной подготовки в вузах

Так, специальность можно будет получить, пройдя курс тактической медицины, базовой стрельбы и т.д.

Пилотные проекты заработают с нового учебного года.

Ранее заместитель министра образования и науки Украины по высшему образованию Михаил Винницкий подчеркнул, что военные кафедры являются важной потребностью в современной Украине.

Систему военного образования трансформируют

Отметим, что система военного образования трансформируется по стандартам НАТО с 2026 года.

Это подразумевает Концепция трансформации системы военного образования по стандартам НАТО.

Ее реализуют 1 сентября 2023 года.

Больше о том, какие изменения ожидают студентов и преподавателей в этом году, читайте в нашем материале "Масштабные изменения в вузах, мобилизация студентов, реформы, НУШ: что ждет образование в 2024 году?".