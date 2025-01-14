Не кажіть "на вкус и цвет товарища нет": українські варіанти набагато влучніші

Поширена у мовленні фраза є русизмом, від якого слід відмовитися. Але в українській мові маємо влучніші та різноманітніші варіанти вислову.

Дуже відомий вислів "на вкус и цвет товарища нет" в українській мові має свої варіанти, і не один. 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською" пропонує дізнатися цікаві варанти посилаючись на тікток @vikakhmelnytska.

Дивіться також Дармовис, навантага, закутень, руйновище: що означають та чому зникли ці автентичні слова

Як замінити вислів на український

Фразеологізм "на вкус и цвет товарища нет" досить популярний і часто використовується у мовленні, але – це русизм. Але перед усім визначимо, що він означає – не всім має подобатися одне і теж. Різні смаки й уподобання це нормально.

Розуміючи суть вислову, знаймо, що він не завжди має бути дослівним. А тому в українській мові є й інші варіанти, які демонструють спостережливість та дотепність українців.

на любов і смак товариш не всяк;

смак не у всіх однак;

на кожен товар свій покупець;

на любов та смак товар не всяк;

кожен Івась має свій лас (смак);

той хоче гарбузів, а той – огірків;

як хоче – сокоче, а як не хоче – кудкудаче;

у всякої Палашки свої замашки.

Як цей вислів звучить українською: дивіться відео

Оберіть один чи кілька варіантів та користуйтеся ними!