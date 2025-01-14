Не кажіть "на вкус и цвет товарища нет": українські варіанти набагато влучніші
Поширена у мовленні фраза є русизмом, від якого слід відмовитися. Але в українській мові маємо влучніші та різноманітніші варіанти вислову.
Дуже відомий вислів "на вкус и цвет товарища нет" в українській мові має свої варіанти, і не один. 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською" пропонує дізнатися цікаві варанти посилаючись на тікток @vikakhmelnytska.
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Як замінити вислів на український
Фразеологізм "на вкус и цвет товарища нет" досить популярний і часто використовується у мовленні, але – це русизм. Але перед усім визначимо, що він означає – не всім має подобатися одне і теж. Різні смаки й уподобання це нормально.
Розуміючи суть вислову, знаймо, що він не завжди має бути дослівним. А тому в українській мові є й інші варіанти, які демонструють спостережливість та дотепність українців.
- на любов і смак товариш не всяк;
- смак не у всіх однак;
- на кожен товар свій покупець;
- на любов та смак товар не всяк;
- кожен Івась має свій лас (смак);
- той хоче гарбузів, а той – огірків;
- як хоче – сокоче, а як не хоче – кудкудаче;
- у всякої Палашки свої замашки.
Як цей вислів звучить українською: дивіться відео
Оберіть один чи кілька варіантів та користуйтеся ними!