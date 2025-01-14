Не говорите "на вкус и цвет товарища нет": украинские варианты намного точнее
Распространенная в речи фраза является русизмом, от которого следует отказаться. Но в украинском языке есть более точные и разнообразные варианты выражения.
Очень известное выражение "на вкус и цвет товарища нет" в украинском языке имеет свои варианты, и не один. 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском" предлагает узнать интересные варианты ссылаясь на тикток @vikakhmelnytska.
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Как заменить выражение на украинское
Фразеологизм "на вкус и цвет товарища нет" достаточно популярен и часто используется в речи, но – это русизм. Но прежде всего определим, что он означает – не всем должно нравиться одно и тоже. Разные вкусы и предпочтения это нормально.
Понимая суть выражения, знаем, что он не всегда должен быть дословным. Поэтому в украинском языке есть и другие варианты, которые демонстрируют наблюдательность и остроумие украинцев.
- на любов і смак товариш не всяк;
- смак не у всіх однак;
- на кожен товар свій покупець;
- на любов та смак товар не всяк;
- кожен Івась має свій лас (смак);
- той хоче гарбузів, а той – огірків;
- як хоче – сокоче, а як не хоче – кудкудаче;
- у всякої Палашки свої замашки.
Как это выражение звучит на украинском: смотрите видео
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