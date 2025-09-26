Кожен росіянізм має свій відповідник в українській мові. Та навіть кілька, які виразніше описують ситуацію, обставини чи предмети.

Як перекладається слово "внушительний", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Що означає слово "внушительний"?

Певно ви чули цей росіянізм "внушительний"? Це слово означає щось дуже велике, значне чи впливове.

Звісно воно має переклад в українській мові. Та замість одного слова "внушительний", як у російській мові, в нашій мові є кілька, які виразніше описують ситуацію.

Найбільш наближене за значенням українське слово – значний. Це слово багатозначне, ним можна позначити кілька понять, тобто це:

Досить великий (розміром, кількістю, ступенем вияву і таке інше).

Який переважає звичайні рівень, ступінь, міру чого-небудь.

Який має неабияке значення

Відомий, знаменитий, видатний.

Який займає високе суспільне становище, важливу посаду.

Саме це слово найчастіше використовують в літературі:

Розважний, солідний, років за сорок, він мав у підлеглих і в начальства значний авторитет як знавець своєї справи та ще як людина суворо принципова (Олесь Гончар).

І Віктор, і Валентина відчували, що ця прогулянка закінчиться чимось дуже значним у їхньому житті. (Микола Руденко).

– Хлопчисько! Як ти посмів ударити мене? Значного козака! .. Як ти посмів виступити супроти кошового? (Володимир Малик).

Вона була значного, багатого роду, а він ще значнішого й багатшого. (Іван Нечуй-Левицький).

Крім того, залежно від ситуації, можна добрати синоніми, які наводить нам Словник синонімів :

чималий

важливий,

впливовий,

знатний,

авторитетний.

показний,

вагомий,

істотний,

видатний,

показний.

Тому, сміливо відмовляйтеся від російського "внушительний" і кажіть:

про людину: не "внушительний человек" – а значна / видатна / впливова / знатна / важлива / показна людина;

не "внушительний человек" – а / про результат: не "внушительний результат" – а значний / суттєвий / відчутний / істотний / чималий результат;

не "внушительний результат" про аргумент, розмір: не "внушительний аргумент" – а значний / вагомий / суттєвий / вагомий аргумент.

У кожному випадку слід підбирати слово, яке найкраще передає сенс, а варіантів чимало.

А якщо у вас раптова закрутилося на язиці слово "вражаючий", то знайте – це калькований росіянізм, оскільки в українській мові немає закінчень -учий/-ючий, як і зі словом "освіжаючий".

Українська мова значно багатогранніша та виразніша. Говоріть українською!