Каждый русский язык имеет свое соответствие в украинском языке. И даже несколько, которые выразительнее описывают ситуацию, обстоятельства или предметы.

Как переводится слово "внушительный", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".

Что означает слово "внушительный"?

Наверняка вы слышали этот русский язык "внушительный"это слово означает что-то очень большое, значительное или влиятельное.

Конечно оно имеет перевод в украинском языке. Но вместо одного слова "внушительный", как в русском языке, в нашем языке есть несколько, которые выразительно описывают ситуацию.

Наиболее близкое по значению украинское слово – "значний". Это слово многозначное, ним можно обозначить несколько понятий, то есть это:

Достаточно большой (размером, количеством, степенью проявления и т.д.).

Который превосходит обычные уровень, степень, меру чего-либо.

Который имеет большое значение

Известный, знаменитый, выдающийся.

Занимающий высокое общественное положение, важную должность.

Именно это слово чаще всего используют в литературе:

Розважний, солідний, років за сорок, він мав у підлеглих і в начальства значний авторитет як знавець своєї справи та ще як людина суворо принципова (Олесь Гончар).

– Хлопчисько! Як ти посмів ударити мене? Значного козака! . . Як ти посмів виступити супроти кошового? (Володимир Малик).

Вона була значного, багатого роду, а він ще значнішого й багатшого. (Іван Нечуй-Левицький).

Кроме того, зависимости от ситуации, можно подобрать синонимы, которые приводит нам Словарь синонимов :

чималий

важливий,

впливовий,

знатний,

авторитетний.

показний,

вагомий,

істотний,

видатний,

Поэтому, смело отказывайтесь от русского "внушительный" и говорите:

о человеке: не "внушительный человек" – а значна / видатна / впливова / знатна / важлива / показна людина;

не "внушительный результат" про аргумент, размер: не "внушительный аргумент" – а значний / вагомий / суттєвий / вагомий аргумент.

В каждом случае следует подбирать слово, которое лучше всего передает смысл, а вариантов немало.

А если у вас внезапно закрутилось на языке слово "вражаючий", то знайте – это калькированный россиянизм, поскольку в украинском языке нет окончаний -учий/-ючий, как и со словом "освіжаючий".

Украинский язык значительно многограннее и выразительнее. Говорите на украинском!