Як перекладається слово "внушительний", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".
Дивіться також Чи є слово “нарядний” в українській мові: та як ще можна сказати про гарний вигляд
Що означає слово "внушительний"?
Певно ви чули цей росіянізм "внушительний"? Це слово означає щось дуже велике, значне чи впливове.
Звісно воно має переклад в українській мові. Та замість одного слова "внушительний", як у російській мові, в нашій мові є кілька, які виразніше описують ситуацію.
Найбільш наближене за значенням українське слово – значний. Це слово багатозначне, ним можна позначити кілька понять, тобто це:
- Досить великий (розміром, кількістю, ступенем вияву і таке інше).
- Який переважає звичайні рівень, ступінь, міру чого-небудь.
- Який має неабияке значення
- Відомий, знаменитий, видатний.
- Який займає високе суспільне становище, важливу посаду.
Саме це слово найчастіше використовують в літературі:
- Розважний, солідний, років за сорок, він мав у підлеглих і в начальства значний авторитет як знавець своєї справи та ще як людина суворо принципова (Олесь Гончар).
- І Віктор, і Валентина відчували, що ця прогулянка закінчиться чимось дуже значним у їхньому житті. (Микола Руденко).
- – Хлопчисько! Як ти посмів ударити мене? Значного козака! .. Як ти посмів виступити супроти кошового? (Володимир Малик).
- Вона була значного, багатого роду, а він ще значнішого й багатшого. (Іван Нечуй-Левицький).
Крім того, залежно від ситуації, можна добрати синоніми, які наводить нам Словник синонімів :
- чималий
- важливий,
- впливовий,
- знатний,
- авторитетний.
- показний,
- вагомий,
- істотний,
- видатний,
- показний.
Тому, сміливо відмовляйтеся від російського "внушительний" і кажіть:
- про людину: не "внушительний человек" – а значна / видатна / впливова / знатна / важлива / показна людина;
- про результат: не "внушительний результат" – а значний / суттєвий / відчутний / істотний / чималий результат;
- про аргумент, розмір: не "внушительний аргумент" – а значний / вагомий / суттєвий / вагомий аргумент.
У кожному випадку слід підбирати слово, яке найкраще передає сенс, а варіантів чимало.
А якщо у вас раптова закрутилося на язиці слово "вражаючий", то знайте – це калькований росіянізм, оскільки в українській мові немає закінчень -учий/-ючий, як і зі словом "освіжаючий".
Українська мова значно багатогранніша та виразніша. Говоріть українською!